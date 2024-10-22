Біля Малайзії протягом року сталося кілька вибухів тіньового флоту санкційної нафти

США уважно стежать за "тіньовим флотом" танкерів, які перевозять санкційну нафту та здійснюють перевантаження з корабля на корабель у водах Південно-Східної Азії. Про це повідомив головний енергетичний представник Державного департаменту США Джеффрі Пайєтт, пише Bloomberg.

Як він зазначив, країни цього регіону мають враховувати ризики, які несуть подібні операції. Він підкреслив, що ці судна, часто старі з сумнівною страховкою та низькими стандартами безпеки, створюють загрозу для морських держав Південно-Східної Азії.

Протягом останнього року велика група танкерів "тіньового флоту" зібралася біля узбережжя малайзійського штату Джохор. Ці судна перевантажують нафту, щоб приховати її походження, або чекають на наступне завдання. За цей час сталося кілька інцидентів із зіткненнями та вибухами, що викликало побоювання щодо можливого великого розливу нафти, який може спричинити екологічну катастрофу.

Пайєтт зустрівся з представниками влади Сінгапуру, але не провів прямих переговорів з урядом Малайзії.

Зазначається, що цей кластер танкерів біля малайзійських берегів є найбільшим у світі та перевозить нафту з Ірану, Венесуели й Росії, яку часто переправляють до Китаю під виглядом малайзійської нафти.

Раніше прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив, що немає жодних доказів того, що іранські танкери здійснюють такі операції біля узбережжя країни.

26 вересня уряд Британії запровадив нові санкції проти Росії - проти суден та компаній, що транспортують російський ЗПГ.