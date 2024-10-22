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Індійські нафтопереробні заводи відіграють ключову роль в обході Росією санкцій
15:45 22.10.2024 |
Нафтопереробні заводи Індії працюють на повну потужність, перетворюючи російську сиру нафту на нафтопродукти, що потім експортуються до країн Заходу.
Про це повідомляє OilPrice.
Імпорт Індії з Росії підскочив на 900% порівняно з періодом до повномасштабної війни. Зокрема, постачання нафти у 2023 році зросли до 82 млн тонн порівняно із 4,5 млн тонн у 2021 році.
Це пов'язано насамперед з тим, що російську нафту відправляють до Індії на перероблення, а потім - назад до Європи.
"Індія перетворилася на потужний нафтопереробний завод для російської нафти. Це було б чудово, якби російська нафта потрапляла до Індії на західних суднах, що працюють під контролем G7, але велика частина цієї нафти постачається тіньовим флотом Путіна, а це означає, що Індія допомагає фінансувати російське вторгнення в Україну. Це має припинитися", - зазначив старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Робін Брукс.
Також на третину зросли постачання російської нафти до Китаю - з 80 млн тонн у 2021 році до 107 млн тонн у 2023-му. В результаті, 78% російського експорту нафти припало на Китай та Індію, тоді як у 2021 році їх частка становила 32%.
Таким чином, китайські та індійські нафтотрейдери відповідальні за стрімке зростання кількості танкерів "тіньового флоту".
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