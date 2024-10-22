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АНАЛІТИКА

Хав'єр Мілей ліквідував податкову службу в Аргентині в рамках реформ

 

Офіс президента Аргентини оголосив про розпуск AFIP (Федеральної адміністрації державних доходів) та її заміну новим "спрощеним" органом - ARCA (Агентством зі збору податків та митного контролю).

Про це йдеться у заяві Офісу президента Аргентини в соцмережі X (Twitter).

"Офіс президента повідомляє, що в рамках скорочення державних структур та ліквідації неефективних органів буде розпущено Федеральну адміністрацію державних доходів (AFIP)", - йдеться у повідомленні.

Нова установа, згідно з планами, буде простішою, ефективнішою, менш бюрократичною і дешевшою.

Передбачається скорочення 45% керівних посад і нижчих посадовців на 31%, що означає ліквідацію 34% існуючої структури. Це має скоротити витрати Аргентини на 6,4 мільярда песо (близько 6,5 мільйонів доларів).

Зарплату керівника установи уріжуть із 32 млн песо до рівня зарплати міністра - 4 тисяч доларів.

Довідка. Федеральна адміністрація державних доходів (AFIP) є органом, відповідальним за виконання податкової, митної політики та політики збору ресурсів національної системи соціального забезпечення Аргентини.
За матеріалами: Економічна правда
 

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