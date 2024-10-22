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ЗМІ: G7 планує зберегти росактиви замороженими і після війни
12:52 22.10.2024 |
Країни "Групи семи" планують зберегти заморожені російські суверенні активи навіть після закінчення війни в Україні.
Про це повідомило японське видання Nikkei, посилаючись на декілька джерел у G7, включаючи високопосадовців ЄС, пише "Європейська правда".
Згідно з публікацією, лідери G7 випустять заяву з цього питання цього місяця. У ній буде сказано, що суверенні активи РФ будуть заморожені, поки та не заплатить за завдану Україні шкоду.
"Ми... підтверджуємо, що суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться іммобілізованими доти, доки Росія не припинить свою агресію, і не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", - йдеться в проєкті заяви лідерів, підготовленому цьогорічним головою, Італією.
У проєкті зазначено, що блок країн гарантуватиме Києву кредит у розмірі 50 млрд доларів.
Нагадаємо, 9 жовтня ЄС схвалив свій внесок у розмірі до 35 млрд євро до кредиту G7, але так і не здолав спротив Угорщини щодо запобіжника від несподіваного розмороження активів РФ.
За останніми даними ЗМІ, США готові надати Україні до 20 млрд доларів в рамках кредиту G7.
А Британія надасть майже 3 млрд доларів у рамках спільного кредиту країн "сімки" для України.
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