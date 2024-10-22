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США мають намір позбавити Москву доходів від експорту скрапленого газу
10:55 22.10.2024 |
США продовжать "закручувати гайки" щодо експорту російського скрапленого газу, щоб позбавити Москву коштів на війну проти України.
Про це заявив Джеффрі Пайєтт, помічник міністра з енергетичних ресурсів США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg .
"Наша мета у відносинах із Росією проста: скоротити доходи, які вона отримує від своїх нафтогазових ресурсів", - заявив він.
Минулого року США ввели санкції проти нового російського експортного заводу "Арктик СПГ 2", а потім почали запроваджувати обмеження на судна, які почали забирати паливо із заводу із серпня цього року. Поки що жоден танкер з газом не причалив до іноземного порту через побоювання заходів у відповідь США, що є рідкісним успіхом Вашингтона у стримуванні російського експорту сировинних товарів.
Проте США утрималися від санкцій проти інших російських заводів СПГ, включаючи "Ямал" або "Портову", які продовжують постачати вантажі до Європи та Азії. Заходи проти цих об'єктів, ймовірно, обмежать світові постачання ЗПГ та підштовхнуть ціни нагору.
"Наша політика працює. Я не можу міркувати про майбутні санкційні дії, але можу сказати, що ми дуже, дуже уважно стежимо за тим, куди прямують санкційні російські вантажі, і ви можете бути впевнені, що адміністрація Байдена продовжить посилювати заходи щодо експорту російського СПГ", - сказав Пайєтт.
Нагадаємо, плани Москви щодо "Арктик СПГ 2" ускладнилися минулого року, коли його було включено до західних санкцій через вторгнення Росії в Україну, що спонукало іноземних акціонерів заморозити участь, а "Новатек" оголосити про форс-мажорні обставини.
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