Ліхтенштейн став 191-м членом МВФ

Ліхтенштейн у понеділок став 191-ою країною-членом Міжнародного валютного фонду (МВФ) після підписання прем'єр-міністром Даніелем Рішем відповідної статті угоди Фонду на церемонії у Вашингтоні (округ Колумбія), початкова квота для країни становить SDR100 млн (близько $134,7 млн).

"Я рада вітати Ліхтенштейн як 191-го члена нашої глобальної спільноти МВФ... МВФ тісно співпрацюватиме з владою країни, щоб підтримати зусилля Ліхтенштейну щодо забезпечення сталого зростання та подальшої інтеграції у світову економіку", - прокоментувала приєднання нового члена глава Фонду Крісталіна Георгієва.

Зазначається, що Ліхтенштейн подав заявку на вступ до МВФ у травні 2023 року, а рішення про вступ країни до МВФ було підтверджено більшістю голосів на загальнонаціональному референдумі, проведеному 22 вересня 2024 року.

"Ліхтенштейн вступає до МВФ у той час, коли наші члени і глобальна економіка стикаються з більшою невизначеністю і довгостроковими проблемами, такими як економічна фрагментація і зміна клімату. Цей вступ підтверджує важливу роль, покладену на МВФ у зміцненні глобального економічного співробітництва та стабільності. Разом ми побудуємо більш інклюзивне та стійке економічне майбутнє для всіх членів", - додала Георгієва.

Зі свого боку прем'єр-міністр Ліхтенштейну Даніель Ріш зазначив, що уряд країни дуже радий приєднанню до Фонду як 191-го члена.

"Будучи невеликою країною з обмеженими адміністративними ресурсами, ми ретельно обмірковуємо вступ до міжнародних організацій, оцінюючи не тільки наслідки та переваги того, що організація може нам дати, а й те, що ми самі можемо принести цій організації", - сказав він.

За словами Ріша, Ліхтенштейн буде "відданим і цілеспрямованим" членом Фонду.

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості конструктивної взаємодії для зміцнення міжнародної економічної стійкості та стабільності", - резюмував прем'єр.