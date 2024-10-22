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АНАЛІТИКА

Президент ОАЕ після зустрічі з Путіним: ми готові допомогти у досягненні миру в Україні

 

Президент Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Мухаммед бен Заїд Аль Нахайян заявив після зустрічі в РФ із російським диктатором Володимиром Путіним, що готовий підтримати зусилля щодо досягнення миру між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, у неділю Путін провів із Мухаммедом неформальну бесіду в його резиденції під Москвою.

"Ми продовжуємо докладати зусиль за посередництвом в обміні полоненими. І я запевняю вас, що ми продовжимо працювати в цьому напрямку. Ми готові докласти будь-яких зусиль для вирішення криз і в інтересах миру, в інтересах обох сторін", - сказав президент ОАЕ.

Мухаммед прибув до Росії напередодні саміту групи країн БРІКС, який має розпочатися 22 жовтня у Казані.

Учора, 20 жовтня, стало відомо, що бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку на саміт БРІКС до Росії.

Раніше Путін відмовився їхати на саміт G20 до Бразилії, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. При цьому він заявив, що рішення МКС "легко оминути".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ОАЕ, Росія
 

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