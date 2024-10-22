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АНАЛІТИКА

Один із найбільших виробників чипів у Росії зупинив роботу після атаки дронів. Відновити його заважають проблеми з закупівлями

 

Наслідки влучання дрона в будівлю заводу "Кремній" у Брянську, РФ, 19 жовтня 2024 року

Один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії - "Група Кремній Ел" - заявив про призупинення роботи після атаки безпілотників. Про це йдеться на сайті підприємства.

Під час атаки згідно з повідомленням постраждали виробничі та адміністративні корпуси заводу, що призвело до перебоїв з енергопостачанням, пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури та розриву технологічних виробничих ланцюжків.

Пресслужба наводить слова гендиректора "Групи Кремній Ел" Олега Данцева про те, що "основним завданням зараз є якомога швидше відновлення виробництва електронної техніки".

Зараз, за його словами, проводиться експертиза з метою оцінки можливості відновлення пошкоджених об'єктів.

"Однак не все залежить від нас - є труднощі із купівлею запасних частин для відновлення технологічного обладнання та енергетичної інфраструктури", - зазначив Данцев.

Вночі проти 19 жовтня безпілотники атакували завод "Кремній Ел" у Брянській області РФ, продукція якого використовується для створення систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".

Відомо, що це була щонайменше четверта атака безпілотників на підприємство. "Кремній Ел" зазнавав атаки дронів уночі 28 червня (тоді було пошкоджено дах виробничого корпусу), а також у вересні і грудні 2023 року.

АТ "Група Кремній Ел" - одне з найбільших російських підприємств мікроелектроніки, що постачає свою продукцію 815 компаніям. Завод випускає чипи, силові модулі, діоди, а також займається обробкою металів та термопластів. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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