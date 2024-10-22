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АНАЛІТИКА

Нідерланди і Бельгія створили спільні сили спеціальних операцій

Нідерланди і Бельгія створили спільні сили спеціальних операцій

 

Міноборони Нідерландів повідомило, що вони з Бельгією планують створити спільну оперативну групу морських сил спеціальних операцій для проведення операцій по всьому світу.

Об'єднана морська оперативно-тактична група спеціальних операцій (C-SOMTG) може бути розгорнута вже з наступного року. Відповідна угода була підписана обома країнами на початку жовтня 2024 року.

Хоча Сили спеціального призначення обох країн вже тісно співпрацюють, підписання цієї угоди виведе їхню взаємодію на новий рівень.

В рамках C-SOMTG військові тренуватимуться разом та проходитимуть однакові курси. Крім того, Нідерланди та Бельгія спільно закуповуватимуть обладнання для спецпризначенців. Також розглядається можливість синхронізації в галузі тактик, технологій та процедур.

Пояснимо, що сама ідея створення спільних підрозділів Збройних сил Нідерландів із сусідніми країнами не зовсім нова. Ба більше, армія Нідерландів глибоко інтегрована з арміями сусідів.

Усі три бригади сухопутних військ армії Нідерландів входять до складу німецьких дивізій: 11-та аеромобільна бригада - до складу Дивізії швидкого реагування, 13-та легка бригада - до 10-ї танкової дивізії, а 43-тя механізована бригада - до 1-ї танкової дивізії німецької армії.

Водночас 61-а зенітно-ракетна група армії Німеччини входить до складу нідерландського Об'єднаного командування наземних сил протиповітряної оборони. Один із батальйонів німецької морської піхоти підпорядковується Королівському корпусу морської піхоти Нідерландів.

Командування спеціальних операцій Нідерландів тісно співпрацює з Силами спеціальних операцій Данії і Бельгії в складі Спільного командування спеціальних операцій, маючи спільну штаб-квартиру для експедиційних підрозділів.

Ще одним прикладом є спільні британсько-нідерландські амфібійні сили, які існують з 1973 року. Від Нідерландів до них входить великий десантний корабель-док HNLMS Rotterdam.
За матеріалами: gagadget.com
 

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