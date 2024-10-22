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АНАЛІТИКА

В США помер ворог Ердогана Фетхуллах Гюлен

 

Турецький радикальний проповідник Фетхуллах Гюлен, який проживав у вигнанні в США, помер у віці 83 років. Державний турецький телеканал TRT, посилаючись на близькі до Гюлена угруповання, повідомив, що він пішов з життя у лікарні в ніч проти понеділка, 21 жовтня.

Згодом смерть Гюлена підтвердив його племінник Ебуселеме Гюлен, а також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє Reuters.

Влада Туреччини переслідувала Гюлена довгі роки

Гюлен - багаторічний очільник руху Hizmet, який сформувався довкола його ідей. Він підтримував філософію, яка поєднувала суфізм - містичну форму ісламу - з непохитним захистом демократії, освіти, науки та міжконфесійного діалогу, пише АР.

Він виїхав у США в 1999 році, оскільки у Туреччині йому закидали спроби повалення влади. Тривалий час Гюлен був соратником теперішнього президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана поки той перебував в опозиції і в перші його роки при владі, але в 2010-х їхні стосунки стрімко погіршилися.

В 2016 році Ердоган звинуватив Гюлена в організації спроби військового перевороту, згодом Туреччина оголосила рух Hizmet терористичною організацією.

Сам проповідник відкидав звинувачення в організації заколоту. Спроба військового перевороту стала приводом для масштабних репресій в Туреччині.

В 2017 році Гюлена позбавили турецького громадянства.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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