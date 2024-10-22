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Глава Пентагону: Україна важлива для безпеки США із чотирьох причин
22:41 21.10.2024 |
Україна важлива для безпеки США із чотирьох причин, зокрема тому, що війна Путіна загрожує безпеці Європи, а також кидає виклик союзникам по НАТО, заявив міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін III.
"Україна важлива для безпеки США із чотирьох очевидних причин. Війна Путіна загрожує безпеці Європи. Війна Путіна кидає виклик нашим союзникам по НАТО. Війна Путіна атакує наші спільні цінності. І війна Путіна - це фронтальний наступ на заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує нашу безпеку", - сказав Остін під час свого виступу в Дипломатичній академії при МЗС України в понеділок.
Як наголосив глава Пентагону, "перед лицем агресії ціна принципу завжди мізерна порівняно із ціною капітуляції".
"Для тих, хто думає, що американське лідерство обходиться дорого, подумайте про ціну американського відступу", - заявив Остін.
Він також зазначив, що російське вторгнення в Україну пішло не так, як планував Кремль, і через 970 днів війни Путін не досяг жодної стратегічної мети.
"Жодної. Президент Зеленський не втік. Він не впав. І Україна не впала. Замість цього Росія заплатила приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна. Російські війська зазнали сотень тисяч втрат з лютого 2022 року", - заявив глава Пентагону.
За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, як наголосив Остін, російські втрати лише за перший рік війни Путіна перевищили сукупні втрати Москви в усіх її конфліктах з часів Другої світової війни. Також, як зазначив глава Пентагону, Росія витратила понад $200 млрд на підтримку свого вторгнення.
Міністр оборони зазначив, що "коли постійний член Ради Безпеки ООН намагається позбавити самоврядування понад 40 мільйонів людей, весь світ відчуває удар".
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