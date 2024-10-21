Шахтарі найбільшого вугільного регіону Росії оголосили голодування через невиплату зарплат

Працівники шахти "Інська" у Біловському районі Кемеровської області з 21 жовтня оголосили безстрокове голодування через невиплату зарплати.

Про це повідомило місцеве видання "Середа 42", а під відповідною заявою у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте" наразі поставили підписи 12 шахтарів, пише російська редакція Радіо Свобода.

Співробітники шахти планують голодувати на автостоянці адміністративного комплексу підприємства, встановивши там два намети.

Як пишуть місцеві ЗМІ, це сталося після зустрічі гірників із власником шахти Денисом Нємикіним, на якій були присутні представники уряду регіону, прокуратури, Ростехнагляду та МНС РФ.

Директор підприємства Роман Фідлер повідомив, що шахтарям не платять останніх чотири місяці. Загалом заборгованість перед 382 працівниками становить 46 млн руб. Також шахта має великі борги за постачання води та електроенергії, немає коштів на виконання вимог промислової безпеки.

Власник шахти Нємикін заявив, що наразі постачальники повністю розрахувалися за вугілля, а поточні борги підприємства разом із зарплатами та податками сягають 1,2 млрд руб.

За словами Нємикіна, підприємство досягає беззбитковості лише за умови видобутку не менше 92 тис. тонн вугілля на місяць. Але більше 90 тис. тонн цього року видобули лише у січні. При цьому він закликав шахтарів видобути близько 300 тис. тонн вугілля, яке залишилося у лаві, пообіцявши їм виплатити частину заборгованості протягом тижня. Однак шахтарі відмовилися продовжувати роботу через зношене обладнання.

Своєю чергою в Управлінні Слідчого комітету РФ у Кемеровській області підтвердили наявність заборгованості перед шахтарями, пише російський "Коммерсант". Заробітні виплати не виплачували з червня по жовтень 2024 року.

Там повідомили, що російська прокуратура через суд вже зобов'язала ТОВ "Шахта "Інська" виплатити заборгованість перед 382 працівниками у розмірі 46 млн рублів.

У відомстві додали, що прокуратура також вносила керівництву "Шахти "Інська" 10 подань на усунення порушень. Також було порушено вісім справ про адміністративні правопорушення. Загальна сума штрафів становила 285 тис. руб. При цьому раніше працівникам підприємства було виплачено заборгованість із зарплати більш ніж у 100 млн рублів, додали у Слідкомі РФ.

Проблеми вугільної галузі Росії

Як повідомлялося, у середині вересня один із двох найбільших імпортерів російського вугілля на Тайвані - Taiwan Cement Corporation (TCC) - оголосив про повне припинення співпраці з вугільниками з Росії.

Водночас Індія різко зменшила імпорт вугілля з Росії. Так, у січні-вересні 2024 року країна закупила 6,1 млн тонн енергетичного вугілля, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У підсумку, за підсумками першого півріччя вугільна промисловість Росії стала збитковою. За даними Росстату, її сальдований фінансовий результат склав мінус 7,1 млрд руб. Більше половини вугільних компаній стали збитковими, а сукупні втрати зросли в 3,4 раза, до 93,7 млрд руб.

За словами голови Міненерго РФ Сергія Цивільова, в першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.

Російська вугільна промисловість підходить до "важкої кризи", попереджала у квітні комісія Держради Росії з енергетики. За її оцінками, галузь перебуває в стані касового розриву (коли платежі, що надходять менше, ніж відтоки з рахунків), а до кінця року її негативний грошовий потік досягне 450 млрд руб.