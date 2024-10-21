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АНАЛІТИКА

ЄС: Голосування у Молдові пройшло за безпрецедентного втручання Росії та її проксі

 

У ЄС поки офіційно не коментують результати референдуму та першого туру виборів у Молдові, однак нагадують про умови, у яких пройшла виборча кампанія.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Він відзначив, що у ЄС стежили дуже уважно за обома голосуваннями - референдумом та виборами президента у Молдові.

"Ми знаємо, що це голосування відбулося в умовах безпрецедентного втручання і залякування Росії та її проксі, які намагалися дестабілізувати демократичний процес у Молдові", - заявив Стано, відзначивши, зокрема, спроби купівлі голосів та "величезну пропаганду" Росії і її проксі.

Він наголосив, що ці зусилля з підриву голосування тривали не тижнями, а місяцями, задовго до 20 жовтня.

Стано додав, що у ЄС очікують на фінальне оголошення офіційних результатів обох голосувань та заяв спостережних місій. "Після цього ми вийдемо з нашою офіційною реакцією", - повідомив речник.

Речник Єврокмісії Ерік Мамер додав, що ЄС продовжує повністю підтримувати прагнення Молдови приєднатися до Євросоюзу.

Дані молдовської ЦВК після підрахунку 99,46% голосів виборців підтвердили позитивну відповідь громадян Молдови на конституційному референдумі щодо вступу в ЄС - проте із дуже незначним відривом.

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що на виборах та референдумі у Молдові не було чесного політичного процесу. Санду стверджує, що влада має докази масштабної купівлі голосів.
 

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