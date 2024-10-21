У ЄС відреагували на повідомлення про перекидання солдатів КНДР до Росії

У Єврокомісії заявили, що якщо повідомлення про перекидання солдатів КНДР до Росії для участі у війні проти України підтвердяться, то це стане новим свідченням незацікавленості РФ у мирі.

Про це заявив на брифінгу в понеділок речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Він підкреслив, що ЄС проінформований про повідомлення щодо можливої відправки військових КНДР для участі у російсько-українській війні. Речник зазначив, що якщо це підтвердиться, то позначить ще один рівень ескалації і суттєве зростання співпраці двох країн.

"Це лише ілюструє те, наскільки рішуче Росія налаштована до ескалації своїх незаконних дій проти України, і що Росія зовсім не зацікавлена розглядати мирні рішення. Це меседж, який надсилає Росія, що "ми не зацікавлені у мирі", - заявив Стано.

Він додав, що це також показує, наскільки Росія відчайдушна у залученні будь-якої допомоги через свою ізольованість та численні санкції.

"Це має бути справді спецоперація, яку Росія проводить в Україні, якщо для такої спецоперації їй потрібно заручитися підтримкою солдатів з режиму-вигнанця, який перебуває під санкціями ООН", - заявив Стано.

Нагадаємо, Південнокорейське розвідувальне агентство повідомило в п'ятницю, що Північна Корея відправила 1500 бійців спецназу на Далекий Схід Росії для тренувань і акліматизації на місцевих військових базах і, ймовірно, вони будуть розгорнуті для участі в бойових діях проти України.

Пізніше президент Володимир Зеленський звинуватив Північну Корею в тому, що вона готується відправити 10 тисяч військових на допомогу Москві.

У суботу, 19 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.