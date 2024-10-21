Трамп каже, що погрожував Путіну «ударом по fricking Moscow». У Росії висловився Пєсков





Колишній президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що погрожував очільнику Кремля Володимиру Путіну "вдарити по центру Москви".

Розмова Трампа з журналістами WSJ була опублікована 18 жовтня. Кандидат в президенти США серед іншого повідомив, що погрожував Путіну завдати удару по Москві в особистій розмові. Коли і де відбулась ця розмова, не відомо.

"Я сказав Путіну: "Володимире, у нас прекрасні стосунки". Я чудово з ним ладив, у нього інший характер, я вам скажу, дуже відрізняється від інших, я його дуже добре знав. Я сказав: "Володимире, якщо ви підете на Україну, я вдарю так сильно, що ви навіть не повірите", - цитує видання відповідь Трампа.

"Я завдам удару прямо в центр бісової Москви (в оригіналі - "fricking Moscow", - Ред.). Я сказав: "Ми друзі, я не хочу цього робити, але я не маю вибору".

За словами Трампа Путін відповів на цю погрозу "No way", що можна перекласти з англійської як "Ні за що".

Раніше про цю розмову Трампа і Путіна не було публічно відомо.

Але американський журналіст Боб Вудворд у своїй книзі "Війна" повідомив, що щонайменше одна таємна розмова між ними відбулася на початку цього року.

За даними журналіста, в цей період Трамп сказав своєму помічникові залишити його офіс у резиденції в Флориді, щоб провести телефонну розмову з Путіним. У книзі не розкривається, що саме вони обговорювали.

Загалом, за даними джерел Боба Вудворда, Трамп міг провести сім розмов з Володимиром Путіним з того часу, як залишив посаду президента США у 2021 році.

Кремль заперечує такі контакти.

Реакція з Москви

Речник російського президента Дмитро Пєсков також прокоментував слова Трампа із погрозою "удару в центр Москви".

"Ми, як і раніше, вважаємо за краще заявляти дуже відповідальну позицію в плані ненадання публічності змісту розмов, які ведуться на найвищому рівні", - сказав Пєсков, якого цитує "Інтерфакс".

"Низка світових лідерів такої позиції не дотримуються і такої інформаційної "гігієни" в цьому випадку не дотримуються, - продовжив представник Кремля. - Звичайно ж, зараз звучить дуже багато гарячих і емоційних заяв у Сполучених Штатах у рамках виборчої кампанії".

Раніше Трамп неодноразово публічно хвалив Путіна і називав його "дуже розумною людиною". При цьому він засудив повномасштабне вторгнення російської армії в Україну в 2022 році і заявив, що цього б ніколи не трапилось, якби Трамп залишився президентом США.

У випадку перемоги на нових президентських виборах в листопаді цього року він обіцяв завершити війну в Україну "за 24 години".