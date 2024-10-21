Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп каже, що погрожував Путіну «ударом по fricking Moscow». У Росії висловився Пєсков

 BBC


Колишній президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що погрожував очільнику Кремля Володимиру Путіну "вдарити по центру Москви".

Розмова Трампа з журналістами WSJ була опублікована 18 жовтня. Кандидат в президенти США серед іншого повідомив, що погрожував Путіну завдати удару по Москві в особистій розмові. Коли і де відбулась ця розмова, не відомо.

"Я сказав Путіну: "Володимире, у нас прекрасні стосунки". Я чудово з ним ладив, у нього інший характер, я вам скажу, дуже відрізняється від інших, я його дуже добре знав. Я сказав: "Володимире, якщо ви підете на Україну, я вдарю так сильно, що ви навіть не повірите", - цитує видання відповідь Трампа.

"Я завдам удару прямо в центр бісової Москви (в оригіналі - "fricking Moscow", - Ред.). Я сказав: "Ми друзі, я не хочу цього робити, але я не маю вибору".

За словами Трампа Путін відповів на цю погрозу "No way", що можна перекласти з англійської як "Ні за що".

Раніше про цю розмову Трампа і Путіна не було публічно відомо.

Але американський журналіст Боб Вудворд у своїй книзі "Війна" повідомив, що щонайменше одна таємна розмова між ними відбулася на початку цього року.

За даними журналіста, в цей період Трамп сказав своєму помічникові залишити його офіс у резиденції в Флориді, щоб провести телефонну розмову з Путіним. У книзі не розкривається, що саме вони обговорювали.

Загалом, за даними джерел Боба Вудворда, Трамп міг провести сім розмов з Володимиром Путіним з того часу, як залишив посаду президента США у 2021 році.

Кремль заперечує такі контакти.

Реакція з Москви

Речник російського президента Дмитро Пєсков також прокоментував слова Трампа із погрозою "удару в центр Москви".

"Ми, як і раніше, вважаємо за краще заявляти дуже відповідальну позицію в плані ненадання публічності змісту розмов, які ведуться на найвищому рівні", - сказав Пєсков, якого цитує "Інтерфакс".

"Низка світових лідерів такої позиції не дотримуються і такої інформаційної "гігієни" в цьому випадку не дотримуються, - продовжив представник Кремля. - Звичайно ж, зараз звучить дуже багато гарячих і емоційних заяв у Сполучених Штатах у рамках виборчої кампанії".

Раніше Трамп неодноразово публічно хвалив Путіна і називав його "дуже розумною людиною". При цьому він засудив повномасштабне вторгнення російської армії в Україну в 2022 році і заявив, що цього б ніколи не трапилось, якби Трамп залишився президентом США.

У випадку перемоги на нових президентських виборах в листопаді цього року він обіцяв завершити війну в Україну "за 24 години".
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2833
  0,0525
 0,13
EUR
 1
 44,8130
  0,0858
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9242  0,04 0,10 41,5254  0,00 0,01
EUR 44,6173  0,05 0,10 45,3165  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,05 0,13 41,2700  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес