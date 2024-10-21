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Росія заважає продажу місцевих підрозділів банків UniCredit і Raiffeisen – Bloomberg
15:58 21.10.2024 |
Російський уряд блокує всі спроби продажу місцевих підрозділів західних банків, зокрема Raiffeisen Bank та UniCredit, покупцям, які ризикують потрапити під санкції. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
Це фактично усуває російського покупця, а враховуючи протидію західних урядів будь-якому зовнішньому покупцеві, робить продаж майже неможливим, пише видання.
Компанія Mubadala Investment з Абу-Дабі відмовилася від потенційної купівлі російського бізнесу UniCredit минулого року через побоювання протидії з боку США, свідчать джерела видання.
Після вторгнення в Україну понад два роки тому Raiffeisen та UniCredit шукали шляхи виходу з Росії. Обидва банки, що залишилися одними з найбільших західних фінансових установ у країні, розглядаються владою як важливі канали для міжнародних платежів.
Під тиском Європейського центробанку банки намагалися продати місцеві активи, щоб мінімізувати втрати, зменшити ризики порушення санкцій та уникнути репутаційних збитків. Однак Росія ускладнила вихід міжнародних компаній, вимагаючи продаж зі знижкою та сплату "податку на вихід".
Минулого тижня ці вимоги посилилися - знижка зросла до 60%, а податок на вихід - до 35%.
UniCredit і Raiffeisen уже скоротили свої операції, але все ще надають деякі послуги, зокрема в іноземній валюті. Це робить їх цінними для Росії, яка з червня зіткнулася з кризою у сфері міжнародних платежів.
Тим часом американський Citibank майже повністю згорнув банківські операції в Росії, завершуючи ліквідацію локального бізнесу через неможливість продати підрозділи. Компанія оцінює свої ризики у $9,1 млрд, більшість з яких - нездійсненні дивіденди від російських корпорацій.
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