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АНАЛІТИКА

Президентка Молдови про єврореферендум: Більшість підтримала європейський шлях

 

Молдовська президентка Мая Санду, коментуючи результати референдуму про вступ країни в ЄС, який відбувся паралельно з виборами президента, заявила про обрання більшістю європейського шляху.

Про це вона сказала на пресконференції в понеділок, 21 жовтня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Санду подякувала молдованам за участь у голосуванні на виборах президента та на референдумі, додавши, що "народ Молдови висловив свою волю, і більшість підтримала європейський шлях".

"Кожен голос був вирішальним - і в країні, і за її межами. Дякую всім громадянам, які прийшли на вибори і вільно сказали, чого вони хочуть для Молдови. На виборчі дільниці прийшли понад 1,5 мільйона людей", - підкреслила молдовська президентка.

Вона заявила, що в результаті "ми виграли першу битву у важкій боротьбі, від якої залежить доля країни".

Згідно з останніми результатами, відповідь "так" на референдумі щодо внесення євроінтеграційного курсу у конституцію дали 50,41% виборців, а відповідь "ні" - 49,59%. Позитивний результат забезпечила насамперед молдовська діаспора.

Мешканці Молдови ж виступили проти зближення країни з ЄС. Навіть у столиці Кишиневі проти європейського майбутнього виступили 44% виборців, тобто майже половина жителів. У найбільш проросійському регіоні Гагаузії негативних відповідей було 95%.

У своїй першій заяві після публікації попередніх результатів голосування Мая Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації та обіцяла ухвалити відповідні "рішення".
Ключові теги: ЄС, Молдова
 

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