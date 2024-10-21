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АНАЛІТИКА

Санду і Стояногло вийшли до другого туру виборів президента Молдови

 

До другого туру президентських виборів у Молдові виходять чинний президент Майя Санду і колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, свідчать попередні результати голосування, які оприлюднила в понеділок Центральна виборча комісія країни.

Після опрацювання 98,38% протоколів голосування (1,52 млн голосів) Санду набирає 41,98% голосів, Стояногло - 26,31% голосів. Отже, вони поборються за посаду глави держави у другому турі, який відбудеться 3 листопада.

За включення європейського вектора до Конституції проголосували 50,08% виборців, проти - 49,92% після опрацювання 98,42% протоколів голосування (1,46 млн голосів).

У президентських виборах узяли участь майже 1,6 млн виборців, зокрема близько 240 тис. за кордоном. Голосування ще триває на дільницях у США і Канаді.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Молдова
 

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