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Санду і Стояногло вийшли до другого туру виборів президента Молдови
14:44 21.10.2024 |
До другого туру президентських виборів у Молдові виходять чинний президент Майя Санду і колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, свідчать попередні результати голосування, які оприлюднила в понеділок Центральна виборча комісія країни.
Після опрацювання 98,38% протоколів голосування (1,52 млн голосів) Санду набирає 41,98% голосів, Стояногло - 26,31% голосів. Отже, вони поборються за посаду глави держави у другому турі, який відбудеться 3 листопада.
За включення європейського вектора до Конституції проголосували 50,08% виборців, проти - 49,92% після опрацювання 98,42% протоколів голосування (1,46 млн голосів).
У президентських виборах узяли участь майже 1,6 млн виборців, зокрема близько 240 тис. за кордоном. Голосування ще триває на дільницях у США і Канаді.
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