FT: У Конгресі США вимагають посилити антиросійські санкції у нафтосервісний сфері

Двопартійна коаліція в Конгресі США вимагає від адміністрації Байдена посилити санкції проти російської нафтосервісної галузі, стверджуючи, що чинні правила дозволяють великій американській фірмі SLB підживлювати військову машину Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Financial Times.

Члени Конгресу також звернулися до Міністерства фінансів і Державного департаменту США з проханням пояснити, чи санкціонувала адміністрація Байдена транзакції, в рамках яких х'юстонська компанія SLB, більш відома за давньою назвою Schlumberger, імпортувала в Росію обладнання на суму 17,5 млн доларів у період з серпня по грудень минулого року. SLB є найбільшою у світі нафтосервісною компанією.

Вимоги Конгресу з'явилися після серпневого розслідування Financial Times, яке показало, що SLB продовжує розширювати свою діяльність в Росії, користуючись відходом західних конкурентів, незважаючи на міжнародні санкції у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Ця американська компанія підтримує військову машину Владіміра Путіна в належному стані, фінансуючи варварське вторгнення в Україну", - йдеться в листі, підписаному понад 50 членами Конгресу і адресованому державному секретарю Ентоні Блінкену і міністру фінансів Джанет Єллен.

"Ми закликаємо вас продовжувати підтримувати наших українських союзників шляхом запровадження більш жорстких нафтових санкцій, щоб ефективно обмежити прибутки Путіна", - додається у листі.

Представники Державного департаменту та SLB не відповіли на запити видання про коментарі.

Міністерство фінансів США заявило, що залишається "відданим використанню всіх наших інструментів, щоб зменшити доходи Кремля і ускладнити роботу російської військової машини".

"Американським фірмам заборонено здійснювати будь-які нові інвестиції в Росію, і ми плануємо застосовувати всі наші санкції проти компаній, що перебувають під нашою юрисдикцією", - заявили у Мінфіні.

Минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції України внесло SLB до чорного списку "міжнародних спонсорів війни". Але західні політики уникали запровадження всеосяжних санкцій проти нафтогазових компаній у Росії через побоювання, що це призведе до припинення експорту викопного палива і спричинить стрибок світових цін на нафту.

Нагадаємо, у 2022 році повідомляли, що працівники американської нафтосервісної компанії Schlumberger почали отримувати в РФ повістки.