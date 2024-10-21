Китай посилив контроль над експортом товарів подвійного використання - ЗМІ

Прем'єр-міністр КНР Лі Цян підписав указ Держради щодо нових правил експортного контролю над товарами так званого подвійного використання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ.

Указ набуде чинності 1 грудня 2024 року.

Нові правила спрямовані на покращення прозорості та стандартизації політики експортного контролю та посилення можливостей експортного контролю товарів, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.

Указ запроваджує дозвільну систему на експорт товарів подвійного використання та створює список товарів, обмежених для експорту.

Експортери таких товарів повинні будуть розкривати кінцевого користувача та цільове використання експортованих товарів.

Раніше Сполучені Штати стверджували, що Пекін підтримує військові зусилля Росії в Україні, постачаючи їй товари подвійного призначення, зокрема мікроелектроніку, яка може допомогти Москві створити зброю.

Натомість Китай заявляє, що не надавав зброї жодній зі сторін, і що нормальна торгівля із Росією не повинна перериватися.

Як повідомляв Укрінформ, Китай запровадив посилений контроль над експортом обладнання для виробництва цивільних дронів, аби зменшити ризики їх незаконного використання із військовою метою.