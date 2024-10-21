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АНАЛІТИКА

Виробник «мавіків» подав до суду на Пентагон

 

Китайська компанія DJI подала до суду на Міністерство оборони США за додавання виробника безпілотників до списку компаній, які, ймовірно, співпрацюють з китайськими військовими. DJI стверджує, що це не відповідає дійсності, повідомляє Reuters.

DJI у списку Пентагону позначена як "китайська військова компанія". Там не погоджуються, кажуть, що компанія "не належить китайським військовим і не контролюється ними".

Включення до списку є попередженням для американських організацій та компаній про ризики для національної безпеки під час ведення бізнесу з його фігурантами.

У позові DJI йдеться, що через "незаконне та помилкове рішення" Міністерства оборони компанія втратила ділові угоди, була затаврована як загроза національній безпеці і отримала заборону на укладання контрактів з кількома федеральними урядовими агентствами.

DJI заявила, що подала позов після того, як Міністерство оборони не контактувало з компанією з приводу її включення до списку протягом більш як 16 місяців, заявивши, що компанія "не мала іншого вибору, крім як звернутися за захистом до федерального суду".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Китай
 

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