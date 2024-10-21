Трампу вдалось обігнати Гарріс у передвиборчому опитуванні

У неділю, 20 жовтня, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше обігнав віцепрезидентку Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні.

Про це повідомило видання The Hill, передає "Європейська правда".

За результатами опитування, станом на 20 жовтня шанси Трампа на перемогу в президентських перегонах становлять 52%, а Гарріс - 42%.

Як зазначає видання, з кінця серпня шанси Гарріс на перемогу становили приблизно 54-56%, а шанси Трампа: 44-46%.

Вже на початку жовтня розрив почав скорочуватися, а 17 жовтня обидва кандидати мали приблизно рівні шанси, натомість 20 жовтня перевагу отримав експрезидент.

Зміна на користь Трампа пов'язана з покращенням його показників у Вісконсині та Мічигані. Як пишуть журналісти, він також має невелику перевагу в Аризоні, Джорджії та Північній Кароліні.

З семи штатів, які можуть мати вирішальне значення у визначенні результату виборів 2024 року, лише Пенсильванія все ще віддає перевагу Гарріс.

Втім, видання підкреслює, що за прогнозом перегони залишаються непередбачуваними, оскільки результати опитувань у всіх семи штатах залишаються в межах похибки, тобто типові неточності опитувань можуть змістити результати в будь-який бік.

Нагадаємо, вихідними Трамп заявив, що думає позиватися проти CBS через публікацію скороченого інтерв'ю Гарріс, що нібито подало її відповіді більш вигідно для кандидатки.

У п'ятницю під час передвиборчого мітингу у Детройті Трамп на 20 хвилин залишився без робочого мікрофона, після чого заявив, що не заплатить компанії - орендодавцю обладнання.

А напередодні Трамп у рамках своєї передвиборчої кампанії на деякий час взяв на себе роль працівника "Макдональдсу" - у відповідь на згадки Гарріс про те, що вона у студентські роки мала такий підробіток.