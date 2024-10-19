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«Валютний ринок по суті зруйнований»: В уряді Росії оцінили наслідки санкцій проти «Московської біржі»
23:58 18.10.2024 |
Санкції США зруйнували біржовий валютний ринок у Росії, тому виплати за валютними облігаціями, у тому числі номінованими у китайських юанях, мають проводитися у рублях.
Про це заступник міністра фінансів РФ заступник голови Мінфіну Олексій Моісєєв журналістам у кулуарах Московського фінансового форуму, передає російський Інтерфакс.
"В умовах по суті руйнування біржового валютного ринку у результаті санкцій - давайте прямо говорити, він по суті зруйнований, у нас залишився ринок, за великим рахунком, крім юаня, тільки OTC (over the counter, позабіржовий ринок, - ред.) - звичайно, на мій погляд, всі такі розрахунки повинні відбуватися в рублях", - заявив заступник міністра.
Тому практика здійснення в рублях купонних виплат за номінованими в юанях облігаціями, яку критикували окремі учасники російського боргового ринку та "Московська біржа", відповідає державній політиці РФ, пояснив чиновник.
"Тим краще (якщо емітенти платять купони в рублях, - ред.), точно - для російських власників... Власне кажучи, якщо пам'ятаєте, це та ідеологія, яка була реалізована у всіх нормативах, у 430-му указі та інших, де ми говорили - платіть у рублях за відповідним курсом", - додав Моісєєв.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній. У тому числі США запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Центробанк РФ тепер встановлює курс рубля до цих валют на основі закритих позабіржових угод.
Після цього валютний ринок "Московської біржі", колись один із найбільших у Східній Європі з річним оборотом понад 300 трильйонів рублів, змушений торгувати єдиною доступною валютою - китайським юанем.
Однак і ця можливість обмежена. Після запровадження санкцій США великі гравці біржових торгів китайським юанем - китайські банки, які продовжують працювати з Росією, - пішли з "Московської біржі".
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