Фінансові новини
- |
- 19.10.24
- |
- 00:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Маску загрожує величезний штраф через невиконання закону ЄС і звинувачень у поширенні дезінформації та відсутності модерації в X
23:38 18.10.2024 |
У липні 2024 року Європейська комісія попередила керівництво соціальної мережі X і насамперед її власника Ілона Маска (Elon Musk) про те, що необхідно вжити заходів для забезпечення виконання "Закону про цифрові послуги" (Digital Service Act, DSA) та посилити боротьбу зі шкідливим контентом і поширенням дезінформації в X.
Маск проігнорував вимоги ЄС, тому тепер йому загрожує штраф у розмірі 6% річного доходу.
Причому, як стверджує видання Bloomberg, ідеться не про дохід X, а про всі доходи компаній, що належать Ілону Маску, а це, нагадаємо, SpaceX, The Boring Company, Neuralink і стартап із розробки ШІ. Звертаємо увагу, що Tesla не увійшла до списку, оскільки це публічна компанія, над якою Маск не має повного контролю.
Крім того, ЄС може оштрафувати й особисто Ілона Маска як власника Х, який не виконує закон.
Поки що Єврокомісія не ухвалила остаточного рішення ні щодо штрафів, ні щодо їхньої суми.
Нагадаємо, його колезі Павлу Дурову - творцю Telegram - загрожує тюремне ув'язнення через відсутність контролю та модерації в його месенджері, його вважають причетним до наркоторгівлі, екстремізму, тероризму, кіберзалякування, педофілії та розміщення незаконного контенту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський про економічне бронювання: критерієм має бути не професія
|Зеленський: Україна може відновити експорт зброї, але тільки країнам «Рамштайну»
|Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 320 млн євро
|Україна може зняти заборону на експорт озброєння – Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Унікальна інвест-пропозиція комерційної нерухомості на Пейзажній алеї
У РУБРИЦІ
|«Валютний ринок по суті зруйнований»: В уряді Росії оцінили наслідки санкцій проти «Московської біржі»
|Остін розповів про зустріч Ради Україна-НАТО
|Україна та Британія втретє поговорили про угоду про 100-річне партнерство
|Маску загрожує величезний штраф через невиконання закону ЄС і звинувачень у поширенні дезінформації та відсутності модерації в X
|«Час прокидатись»: Сибіга закликав Захід відреагувати на ризик залучення військових КНДР у війну
|СтратКом оприлюднив кадри, на яких видно, як північнокорейські війська переодягаються в російське спорядження
Бізнес
|Intel та AMD разом створюють консультативну групу для розвитку архітектури x86
|У Британії слідом за ЄС задумалися про єдиний стандарт зарядки для усіх пристроїв
|Віцепрезидент Meta назвав «маячнею» заяви про глобальну загрозу з боку ШІ
|У Apple великі плани на «розумний дім»: компанія розширить використання ШІ та відкриє свою екосистему для гаджетів інших виробників
|Google замовив ядерні реактори для своїх центрів обробки даних
|22% медичних порад Copilot можуть вбити, — дослідження
|США розглядають можливість обмеження експорту чіпів ШІ до деяких країн, - Bloomberg