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АНАЛІТИКА

Маску загрожує величезний штраф через невиконання закону ЄС і звинувачень у поширенні дезінформації та відсутності модерації в X

 

У липні 2024 року Європейська комісія попередила керівництво соціальної мережі X і насамперед її власника Ілона Маска (Elon Musk) про те, що необхідно вжити заходів для забезпечення виконання "Закону про цифрові послуги" (Digital Service Act, DSA) та посилити боротьбу зі шкідливим контентом і поширенням дезінформації в X.

Маск проігнорував вимоги ЄС, тому тепер йому загрожує штраф у розмірі 6% річного доходу.

Причому, як стверджує видання Bloomberg, ідеться не про дохід X, а про всі доходи компаній, що належать Ілону Маску, а це, нагадаємо, SpaceX, The Boring Company, Neuralink і стартап із розробки ШІ. Звертаємо увагу, що Tesla не увійшла до списку, оскільки це публічна компанія, над якою Маск не має повного контролю.

Крім того, ЄС може оштрафувати й особисто Ілона Маска як власника Х, який не виконує закон.

Поки що Єврокомісія не ухвалила остаточного рішення ні щодо штрафів, ні щодо їхньої суми.

Нагадаємо, його колезі Павлу Дурову - творцю Telegram - загрожує тюремне ув'язнення через відсутність контролю та модерації в його месенджері, його вважають причетним до наркоторгівлі, екстремізму, тероризму, кіберзалякування, педофілії та розміщення незаконного контенту.
За матеріалами: gagadget.com
 

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