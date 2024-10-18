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Китайське прислів'я
Путін відмовився їхати на саміт в Бразилію через ордер на арешт
22:55 18.10.2024 |
Російський диктатор Володимир Путін відмовився їхати на саміт G20 в Бразилію, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. При цьому він заявив, що рішення МКС "легко обійти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Путін заявив, що не поїде на саміт країн G20, щоб нібито не "політизувати" і в такий спосіб не "зривати" захід.
"Ми ж розуміємо, що відбувається навколо Росії. У мене з президентом Лулу прекрасні дружні стосунки. Ну що ж, спеціально туди приїду, щоб порушити нормальну роботу цього форуму? Навіть якщо виключити МКС, розмови будуть тільки про це. Ми фактично зірвемо роботу "двадцятки", ну навіщо?" - сказав диктатор.
Він додав, що направить на зустріч G20 когось замість себе, щоб "гідно представити інтереси Росії".
Водночас Путін заявив, що рішення МКС про його арешт "дуже легко обходиться". За його словами, "достатньо підписати двосторонню угоду, яка обмежить юрисдикцію суду".
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