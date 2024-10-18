Рютте: Наразі немає доказів відправлення солдатів КНДР до РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте констатує, що станом на сьогодні немає доказів відправлення солдатів КНДР до Росії для участі у війні з Україною.

Альянс також говоритиме з цього питання з Республікою Корея, яка підтверджує цю інформацію, щоб отримати відповідні дані.

Про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Рютте, в НАТО "говоритимуть із Південною Кореєю, щоб отримати всі докази". "Наразі наша офіційна позиція полягає в тому, що ми не можемо підтвердити повідомлення, що Північна Корея активно з солдатами залучена у війну. Але це, звісно, може змінитися. У будь-якому разі, навіть якщо Північна Корея фізично не присутня на полі бою, вони допомагають підживлювати агресивну війну Росії проти України. Разом з іншими, такими як Іран, Китай", - констатував генсек альянсу.