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Рютте: Наразі немає доказів відправлення солдатів КНДР до РФ
15:57 18.10.2024 |
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте констатує, що станом на сьогодні немає доказів відправлення солдатів КНДР до Росії для участі у війні з Україною.
Альянс також говоритиме з цього питання з Республікою Корея, яка підтверджує цю інформацію, щоб отримати відповідні дані.
Про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів.
За словами Рютте, в НАТО "говоритимуть із Південною Кореєю, щоб отримати всі докази". "Наразі наша офіційна позиція полягає в тому, що ми не можемо підтвердити повідомлення, що Північна Корея активно з солдатами залучена у війну. Але це, звісно, може змінитися. У будь-якому разі, навіть якщо Північна Корея фізично не присутня на полі бою, вони допомагають підживлювати агресивну війну Росії проти України. Разом з іншими, такими як Іран, Китай", - констатував генсек альянсу.
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