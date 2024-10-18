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АНАЛІТИКА

Україна отримає ще $70 мільйонів на розмінування від чотирьох країн

 

Про додаткові виділені суми Люксембург, Нідерланди, Норвегія та Канада оголосили під час щорічної Конференції з питань протимінної діяльності в Україні - 2024 (UMAC-2024).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Зокрема, Люксембург виділив $13 млн на проєкти з гуманітарного розмінування в Україні, які реалізовуватимуть Програма розвиту ООН ($10,8 млн), міжнародна організація HALO Trust ($1,08 млн) та через Механізм цивільного захисту ЄС ($1,08 млн).

Норвегія оголосила про додаткове фінансування гуманітарного розмінування в Україні у розмірі $20 млн на 2025 рік, збільшивши свій внесок до $70 млн.

Нідерланди, які вже виділили на гуманітарне розмінування в Україні понад $40 млн, оголосили про додаткові $10,8 млн на проєкти у 2025 році.

Ще $24,5 млн на потреби гуманітарного розмінування в Україні дає Канада. Її загальний внесок на фінансування сектору сягнув понад $50 млн.

Крім того, понад 270 тис. євро на гуманітарне розмінування в Україні виділив уряд Латвії. Ці гроші отримає міжнародна організація HALO Trust.

Швейцарія, яка цьогоріч є господаркою UMAC-2024, оголосила про плани передати Україні три важкі машини для розмінування GCS-200 для піротехнічних підрозділів ДСНС.

Швейцарія також ухвалила рішення виділити 30 млн швейцарських франків на один із проєктів Швейцарського фонду з протимінної діяльності (FSD), який працює в Україні. Фінансування здійснюватиметься в рамках раніше анонсованої допомоги на 100 млн швейцарських франків.

США, які у вересні оголосили про $102 млн допомоги на гуманітарне розмінування, під час Конференції оголосили про ініціативу, спрямовану на збільшення спроможності приватних операторів гуманітарного розмінування.

"Рік тому разом з партнерами ми зустрічалися на форумі з розмінування у хорватському Загребі. Тоді у нас було 18 операторів, приблизно 3 тис. саперів і 32 машини для розмінування. На сьогодні сертифіковано 58 операторів, кількість саперів зросла до понад 4 тис., а в полях працює 98 машин для розмінування", - зауважила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Підсумковий документ із зобов'язанням підтримки гуманітарного розмінування в Україні підписали 42 країни.

За даними Мінекономіки, загальний внесок партнерів у гуманітарне розмінування з 2022 року склав $1,07 млрд.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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