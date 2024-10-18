Китайський ЦБ ввів у дію кредитний і своповий механізми для підтримки ринку акцій

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) ввів у дію спеціалізований кредитний механізм, покликаний допомогти компаніям і великим акціонерам зі зворотним викупом акцій.

Програма обсягом 300 млрд юанів ($42,1 млрд), анонсована главою НБК Пань Гуншеном у вересні, передбачає видачу позик під низьку ставку 21 комерційному банку для кредитування компаній і акціонерів, які відповідають певним вимогам, йдеться в опублікованому в п'ятницю повідомленні НБК.

Банки зможуть отримати кредити на рік під 1,75% річних - це нижче за ставку в межах операцій середньострокового кредитування (MLF), що становить 2%. НБК надасть фінкомпаніям кошти для видачі кредитів, водночас за управління ризиками вони відповідатимуть самі, йдеться в повідомленні китайського ЦБ.

Інша програма підтримки фондового ринку, анонсована раніше НБК - своповий механізм, що забезпечує інституційним інвесторам доступ до ліквідності для купівлі акцій, отримала заявки від учасників на суму понад 200 млрд юанів, повідомив регулятор.

Програма, початковий обсяг якої становить 500 млрд юанів, дає змогу інвесторам отримати від НБК високоліквідні активи під заставу наявних у них бондів, ETF і деяких акцій. Китайський ЦБ схвалив участь 20 інституційних інвесторів у своповому механізмі.

Під час виступу на фінансовому форумі в Пекіні в п'ятницю Пань Гуншен заявив, що проблеми ринку нерухомості та фондового ринку є одними з найсерйозніших для економіки КНР і потребують вжиття цілеспрямованих заходів. Кроки, які робить китайська влада для підтримки цих ринків, показують її націленість на стабілізацію економіки, зазначив Пань Гушен.

Тим часом великі комерційні банки КНР знизили ставки за депозитами вдруге цього року. Згідно з інформацією, опублікованою на сайтах банків, включно з Industrial & Commercial Bank of China і China Construction Bank Corp., ставки за депозитами на терміни 1, 2, 3 і 5 років знижено на 25 базисних пунктів (б.п.).

Раніше Пань Гуншен говорив про те, що ставки будуть зменшені банками на 20-25 б.п.