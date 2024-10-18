Британія призначила спецбригаду для захисту Естонії

Велика Британія призначила спеціальну бригаду для оборони Естонії, яка з липня 2025 року готова швидко передислокуватися до Естонії відповідно до оборонних планів НАТО і потреби, що виникає.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Британські збройні сили відправляють до Естонії, серед іншого, танки Challenger 3, а також готуються до попереднього розгортання іншого озброєння та боєприпасів, які відповідають потребам бригади.

"Тісна оборонна співпраця між Естонією та Великою Британією розвивається все більш конкретно. Підписана сьогодні дорожня карта базується на нових оборонних планах НАТО.

Одним з її основних пунктів є довгострокова угода про те, що Британія призначить (свою) 4-ту бригаду для посилення в Естонії, яка буде утримуватися і розвиватися у Британії у високій готовності, щоб посилити Естонію в разі кризи або в разі конфлікту", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

У четвер Певкур зустрівся зі своїм британським колегою Джоном Гілі в кулуарах зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Обидва міністри підписали дорожню карту двостороннього оборонного співробітництва, яка визначає спільні дії Естонії та Великої Британії в найближчі роки і в довгостроковій перспективі для зміцнення порогової оборони східного крила НАТО в Естоні.ї

Згідно зі спільною декларацією, Велика Британія триматиме свою 4-ту бригаду в стані підвищеної бойової готовності, починаючи з липня 2025 року, щоб швидко посилити оборону Естонії на основі оборонних планів НАТО, якщо виникне така потреба.

Певкур заявив, що в рамках передового розгортання техніки бригади Велика Британія надішле до Естонії новітню і найсучаснішу бойову техніку, таку як мобільна артилерія Archer, бронетранспортери Boxer і Ajax, а також танки Challenger 3.

За словами Певкура, діяльність з розвитку бригади також включає регулярні навчання, щоб відпрацювати передислокацію бригади до Естонії. Наступними такими навчаннями є, наприклад, масштабні навчання 2025 року Siil, на які прибуде бригада посилення, приписана до Естонії, для відпрацювання передислокації.

Крім бригади підкріплення, в Естонії постійно перебуває бронетанкова бойова група Великої Британії, яка з 2017 року входила і входить до складу 1-ї піхотної бригади Сил оборони Естонії.

Водночас Велика Британія підтримує розвиток естонської дивізії та її штабу, в якому, окрім штабних офіцерів, працює заступник командира дивізії, посаду якого обіймає бригадний генерал Великої Британії, а також консультує з питань розвитку потенціалу Сил оборони Естонії з ведення вогню непрямої дії на великі відстані.

До складу естонської дивізії входять дві бригади - 1-а піхотна бригада, що базується в основному в Тапа, і 2-а піхотна бригада, розташована в Південній Естонії.

Зі свого боку Естонія забезпечує найкращі умови та інфраструктуру для прийому союзників, включаючи можливості для проведення навчань та логістичної підтримки. Дорожня карта також включає домовленості про співпрацю у сфері спільних закупівель та розвитку оборонної промисловості, повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, у серпні данський батальйон офіційно долучився до багатонаціональної бригади Північноатлантичного Альянсу в Латвії, розгорнутої в межах посилення східного флангу НАТО.