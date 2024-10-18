Лідери ЄС підтримали Польщу у питанні мігрантів

Лідери держав-членів ЄС висловили солідарність із Польщею в питанні протидії нелегальним мігрантам, а також рішучість щодо забезпечення ефективного контролю над зовнішніми кордонами ЄС.

Про це йдеться у підсумковому документі засідання Євроради, передає "Європейська правда".

У підсумковому документі Єврорада закликала Раду, держави-члени та Комісію посилити роботу за всіма напрямками в рамках комплексного підходу до міграції.

Зокрема у документі підкреслюється важливість імплементації ухваленого законодавства ЄС та застосування чинного законодавства з метою найкращого вирішення поточних викликів.

"Крім того, слід розглянути нові шляхи запобігання та протидії нелегальній міграції відповідно до права ЄС та міжнародного права", - йдеться у підсумках.

Окрім цього, лідери держав-членів ЄС акцентували, що "не можна дозволити Росії та Білорусі або будь-якій іншій країні зловживати цінностями, включаючи право на притулок та підривати демократії".

"Європейська Рада висловлює свою солідарність з Польщею та державами-членами, які стикаються з цими викликами. Виняткові ситуації вимагають відповідних заходів", - йдеться у документі.

Також Єврорада нагадала про рішучість забезпечити ефективний контроль над зовнішніми кордонами ЄС всіма доступними засобами.

Зауважимо, видання Politico написало, що цей висновок став перемогою прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який хотів, щоб ЄС підтримав ідею про те, що країна може посилатися на міркування безпеки як на виправдання для призупинення права на притулок.

"Я щойно повернувся із зустрічі з усіма найважливішими лідерами, і я досяг того, чого хотів досягти", - сказав Туск журналістам.

Нагадаємо, уряд Польщі 15 жовтня схвалив міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка, серед іншого, передбачає призупинення права на притулок для мігрантів і механізми для повернення діаспори.

У Єврокомісії раніше заявили, що наміри Польщі в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни щодо дотримання прав людини.

Це сталося після того, як 12 жовтня Туск заявив, що розроблена його урядом стратегія протидії нелегальній міграції передбачає тимчасове територіальне призупинення права на притулок.