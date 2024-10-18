Ліквідація нового лідера ХАМАС: Нетаньяху каже, що Ізраїль не зупиниться; ЦАХАЛ опублікував відео останніх хвилин життя Сінвара

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, коментуючи ліквідацію лідера ХАМАС Яхью Сінвара, заявив, що зло "зазнало важкого удару". Однак завдання, яке стоїть перед Ізраїлем, за словами Нетаньяху, "ще не виконане".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

На телевізійній прес-конференції після того, як ізраїльські військові заявили про ліквідацію Сінвара, прем'єр заявив, що Ізраїль продемонстрував сьогодні, "що всі ті, хто намагається завдати нам шкоди, це те, що відбувається з ними".

За словами Нетаньяху, "сили добра завжди можуть перемогти сили зла та темряви". "Війна все ще триває, і вона коштує дорого", - сказав він.

Звертаючись до народу Ізраїлю, Нетаньяху заявив, що "ми ще маємо вирішити безліч проблем" і що "ми повинні зберігати стійкість", "твердо стояти на своїй землі і продовжувати боротися".

"Ми не зупинимо війну. Ми підемо в Рафах", - сказав Нетаньяху.

ЦАХАЛ опублікував відео останніх хвилин життя нового лідера ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю підтвердила ліквідацію лідера ХАМАС Яхью Сінвара. За даними ЦАХАЛу, операція пройшла у місті Рафах.





ЦАХАЛ та служба безпеки ШАБАК кілька місяців працювали над збором розвідувальних даних та усуненням Сінвара, зазначили у збройних силах Ізраїлю.

"Ізраїль продовжуватиме переслідувати і знищувати всіх, хто загрожує громадянам Держави Ізраїль. Ми не зупинимося, доки не спіймаємо всіх терористів", - сказав голова Генштабу Харзі Халеві.