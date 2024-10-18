Фінансові новини
- |
- 18.10.24
- |
- 12:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ліквідація нового лідера ХАМАС: Нетаньяху каже, що Ізраїль не зупиниться; ЦАХАЛ опублікував відео останніх хвилин життя Сінвара
10:01 18.10.2024 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, коментуючи ліквідацію лідера ХАМАС Яхью Сінвара, заявив, що зло "зазнало важкого удару". Однак завдання, яке стоїть перед Ізраїлем, за словами Нетаньяху, "ще не виконане".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
На телевізійній прес-конференції після того, як ізраїльські військові заявили про ліквідацію Сінвара, прем'єр заявив, що Ізраїль продемонстрував сьогодні, "що всі ті, хто намагається завдати нам шкоди, це те, що відбувається з ними".
За словами Нетаньяху, "сили добра завжди можуть перемогти сили зла та темряви". "Війна все ще триває, і вона коштує дорого", - сказав він.
Звертаючись до народу Ізраїлю, Нетаньяху заявив, що "ми ще маємо вирішити безліч проблем" і що "ми повинні зберігати стійкість", "твердо стояти на своїй землі і продовжувати боротися".
"Ми не зупинимо війну. Ми підемо в Рафах", - сказав Нетаньяху.
ЦАХАЛ опублікував відео останніх хвилин життя нового лідера ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю підтвердила ліквідацію лідера ХАМАС Яхью Сінвара. За даними ЦАХАЛу, операція пройшла у місті Рафах.
ЦАХАЛ та служба безпеки ШАБАК кілька місяців працювали над збором розвідувальних даних та усуненням Сінвара, зазначили у збройних силах Ізраїлю.
"Ізраїль продовжуватиме переслідувати і знищувати всіх, хто загрожує громадянам Держави Ізраїль. Ми не зупинимося, доки не спіймаємо всіх терористів", - сказав голова Генштабу Харзі Халеві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Допомога Україні та «план перемоги»: результати саміту ЄС
|Незаконне збагачення на 20 мільйонів: НАБУ повідомило про підозру депутатці від «Слуги народу»
|Нідерланди виділять 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України
|Україна і Греція підписали в Брюсселі двосторонню безпекову угоду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Унікальна інвест-пропозиція комерційної нерухомості на Пейзажній алеї
У РУБРИЦІ
|Китайський ЦБ ввів у дію кредитний і своповий механізми для підтримки ринку акцій
|Британія призначила спецбригаду для захисту Естонії
|Лідери ЄС підтримали Польщу у питанні мігрантів
|Ліквідація нового лідера ХАМАС: Нетаньяху каже, що Ізраїль не зупиниться; ЦАХАЛ опублікував відео останніх хвилин життя Сінвара
|Байден сказав Нетаньяху, що настав час зупинити війну в Газі після усунення лідера ХАМАС
|США надали Ізраїлю розвіддані для відстеження лідерів ХАМАС - Пентагон
Бізнес
|Віцепрезидент Meta назвав «маячнею» заяви про глобальну загрозу з боку ШІ
|У Apple великі плани на «розумний дім»: компанія розширить використання ШІ та відкриє свою екосистему для гаджетів інших виробників
|Google замовив ядерні реактори для своїх центрів обробки даних
|22% медичних порад Copilot можуть вбити, — дослідження
|США розглядають можливість обмеження експорту чіпів ШІ до деяких країн, - Bloomberg
|Штучний інтелект може замінити меню налаштувань в смартфонах Samsung Galaxy S
|ЗМІ: китайські вчені зломали криптографічні алгоритми за допомогою квантового комп'ютера