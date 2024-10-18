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Президент США Джо Байден прибув до Берліна з робочим візитом
09:01 18.10.2024 |
Літак президента США Джо Байдена із позивним Air Force One приземлився в аеропорту Берлін-Бранденбург пізно ввечері у четвер, 17 жовтня. Згідно з програмою візиту, 18 жовтня президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр (Frank-Walter Steinmeier) прийматиме главу американської держави у своїй резиденції - палаці Бельвю. Байдена буде урочисто нагороджено вищою державною нагородою ФРН - Великим хрестом особливого ступеня ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина".
Анонсуючи цю подію, канцелярія президента ФРН зазначила, що таким чином відзначать заслуги Байдена у зміцненні німецько-американської дружби та трансатлантичного альянсу, які за минулі п'ять десятиліть посилювались багато в чому завдяки йому, особливо на тлі агресії Росії проти України. Джо Байден стане першим після Джорджа Буша-старшого (президента США у 1989-1993 рр. - Ред.) президентом США, який отримає найвищу державну нагороду Німеччини.
Глави G7 у Берліні не буде
Очікується, що 18 жовтня Байден проведе зустріч із канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Як повідомив раніше Білий дім, у Берліні також має відбутися зустріч у форматі "четвірки" за участю Байдена, Шольца, а також президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.
"Головною темою переговорів Байдена в Берліні, найімовірніше, стане підтримка України в оборонній війні проти Росії", - пише агенція AFP. Крім того, лідери мають обговорити ескалацію конфлікту на Близькому Сході.
Тим часом прем'єрка Італії, що головує в G7, повідомила, що не прибуде до Берліна на зустріч лідерів. Вона пояснила свою відсутність невідкладною поїздкою на Близький Схід. "Можливо корисніше поговорити з гравцями в регіоні, ніж робити це між собою. Саме тому ця поїздка зараз є моїм пріоритетом", - зазначила італійська прем'єрка.
Байден повертатиметься до США уже ввечері 18 жовтня. Таким чином, його візит до Німеччини триватиме менше ніж 24 години.
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