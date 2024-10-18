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АНАЛІТИКА

США вперше наклали санкції на китайські компанії, що виробляють зброю для РФ

 

Міністерство фінансів США в четвер, 17 жовтня, оголосило про санкції проти трьох юридичних та однієї фізичної особи, зокрема з Китаю, причетних до виробництва ударних далекобійних дронів "Гарпія" для російської армії.

Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, пише "Європейська правда".

Дрон "Гарпія", про який публічно вперше повідомило агентство Reuters у вересні, виробляється на китайських заводах у співпраці з російськими оборонними компаніями. У його проєктуванні також брали участь фахівці з Китаю.

Під нові обмеження США потрапили, зокрема китайські підприємства Xiamen Limbach Aircraft Engine, яке виробляє двигуни L550E для "Гарпій", і Redlepus Vector Industry Shenzhen, що є посередником у постачанні дронів до Росії.

"Це перші санкції США, запроваджені проти підприємств Китаю, які безпосередньо розробляють і виробляють цілі системи озброєнь у партнерстві з російськими фірмами", - підкреслюється в повідомленні Мінфіну США.

Раніше Сполучені Штати запроваджували санкції проти підприємств у КНР, які надають критично важливі ресурси для російської військово-промислової бази.

З російського боку в американський чорний список додали росіянина Артема Ямщикова та його компанію ТД "Вектор", яка бере участь у закупівлях від імені підсанкційного російського підприємства - Іжевського електромеханічного заводу "Купол", дочірньої компанії концерну "Алмаз-Антей".

США неодноразово застерігали Китай від підтримки російської оборонної промисловості та запровадили сотні санкцій, спрямованих на обмеження можливостей Москви використовувати певні технології у військових цілях.

У вересні заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України.
 

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