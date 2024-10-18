США внесли до SDN-List п'ять компаній та їхні танкери за торгівлю і перевезення іранської нафти в інтересах хуситів

Мінфін США в четвер оголосив про санкції щодо п'яти компаній та їхніх танкерів, які перевозять іранську нафту і нафтопродукти, виручка від продажу яких іде, зокрема, на фінансування хуситів та їхніх атак на Близькому Сході, повідомляють у пресрелізі OFAC (Office of Foreign Assets Control, підрозділ Мінфіну США, відповідальний за правозастосування в царині санкцій).

Зокрема, за даними відомства, доходи йдуть на хуситські атаки ракетами і БПЛА по території Ізраїлю, а також по комерційних суднах, що проходять через Червоне море.

"Хусити, як і раніше, покладаються на міжнародну мережу Саїда аль-Джамаля (Said al-Jamal, фінансист хуситів, пов'язаний із Корпусом вартових ісламської революції - ІФ-У) і його посередників для транспортування і продажу іранської нафти для продовження своєї кампанії насильства. Мінфін США, як і раніше, має намір використовувати всі доступні інструменти для припинення цього ключового джерела незаконних доходів, що дає змогу хуситам дестабілізувати ситуацію", - наводять у повідомленні слова в. о. заступника міністра фінансів із питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Т. Сміта (Bradley T. Smith).

Санкції було накладено на Changtai Shipping Ltd та її танкер Kapok, на Motionavigations Ltd та її танкер Kukki (обидві компанії зареєстровано на Маршаллових островах), а також на Indo Gulf Ship Management LLC з ОАЕ, яке було оператором останнього судна.

Також до SDN-List внесено зареєстровані в ОАЕ Eco Max Trading FZE, Eco Max FZE та пов'язані з ними танкери Marbel, Trophy, Onyx, Liana, Gratia і Juvenis.

Крім того, персональні санкції запроваджено проти керівника і бенефіціара Motionavigations Ltd, Eco Max FZE і Eco Max Trading FZE - громадянина України Євгена Скрябіна, який мешкає в ОАЕ, а також проти топменеджменту Indo Gulf Ship Management громадян Індії Рахула Раттанлала Варіку (Rahul Rattanlal Warikoo Rattanlal) та Діпанкара Мохана Кеота (Dipankar Mohan Keot).