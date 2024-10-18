Британія ввела «найбільші санкції» проти тіньового флоту Путіна

Велика Британія у четвер, 17 жовтня, запровадила санкції проти групи "Русгаздобыча" (РГД) та 22 російських танкерів, з яких 18 - нафтові, а ще чотири - танкери для перевезення зрідженого природного газу (LNG). Про це повідомило британське міністерство закордонних справ.

Це "найбільші санкції проти тіньового флоту Путіна на сьогоднішній день", сказано в заяві.

Загальна кількість нафтових танкерів, які потрапили під санкції, досягла 43.

"Тіньовий флот намагається підірвати санкції і є явною і реальною небезпекою. Це екологічні ризики, такі як розливи нафти внаслідок кричущого порушення основних стандартів безпеки, а також ризики безпеки світової торгівлі", - сказано в заяві британського МЗС.

Зокрема, під британські санкції потрапили чергові танкери Совкомфлоту. Це Ns bora, Atlas, Moscowsky prospect, Ns arctic, Callisto, Scf baikal, Scf samotlor, Suvorovsky prospect, Eastern pearl, Kudos stars, Sea fidelity, Stratos aurora, Turbo voyager, Azure celeste, Varuna, Sai baba, Artemis і Antaeus.

У списку також чотири російські LNG-танкери: Velikiy Novgorod, Mulan, Everest Energy та Marshal Vasilevskiy (універсальне судно газовоз і регазифікатор).

Група "Русгаздобыча" разом з Газпромом контролює компанію "Русгазальянс" - оператора трьох газових родовищ в Ямало-Ненецькому автономному окрузі із запасами понад 450 млрд кубометрів. Власники РГД невідомі. До 2016 року її співвласником був російський бізнесмен Аркадій Ротенберг.

У лютому 2024 року Велика Британія запровадила санкції проти проєкту "Арктик СПГ-2", а в липні розширила санкції проти російського "тіньового флоту".

26 вересня уряд Британії запровадив нові санкції проти Росії - проти суден та компаній, що транспортують російський ЗПГ.