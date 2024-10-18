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АНАЛІТИКА

Китай та Туреччина домовилися про спільний видобуток корисних копалин

 

Китай допоможе Туреччині з видобутком корисних копалин на її території. Відповідну угоду було підписано міністерствами природних ресурсів двох країн.

Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслан Байрактар у соцмережі Х, передає Укрінформ.

"Провели зустріч з міністром природних ресурсів КНР паном Ван Гуанхуа у Тяньцзіні, куди ми приїхали для участі в Міжнародній гірничій конференції, та підписали меморандум про взаєморозуміння між нашими країнами у сфері гірничої промисловості", - повідомив Альпарслан Байрактар.

За його заявою, спільні проєкти Китаю та Туреччини в галузі видобутку корисних копалин мають великий потенціал.

"Угодою, яку ми підписали, прагнемо розвивати наше співробітництво в усіх сферах видобутку корисних копалин, особливо критичних, і працювати разом у Туреччині. Сподіваюся, що угода буде вигідною для обох країн і якнайшвидше виллється в конкретні проєкти", - додав він.

Міністр не вказав, про видобуток яких саме корисних копалин на території Туреччини йдеться.
 

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