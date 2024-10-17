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АНАЛІТИКА

Партія головного суперника Орбана відстає від керівної «Фідес» лише на 2 пункти

 

Опозиційна партія "Тиса" з Петером Мадяром на чолі майже наздогнала за популярністю керівну партію "Фідес".

Такими є результати опитування агентства Idea, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з вересневим опитуванням, 39% угорців проголосували б за "Фідес", а 37% - за партію "Тиса".

Демократична коаліція експрем'єра Ференца Дюрчаня та націоналістична партія "Наша влада" також пройшли б до парламенту з 7% голосів.

Наступні парламентські вибори відбудуться в Угорщині у 2026 році.

Завдяки змішаній виборчій системі, коли депутати обираються за партійними списками та в одномандатних округах, результати виборів є повністю відкритими.

Використовуючи одномандатні округи, "Фідес" або "Тиса" можуть отримати таку перевагу, що їм не знадобиться партнер по коаліції для управління державою. У разі необхідності формування коаліції, співпраця між "Фідес" та "Нашою владою", з одного боку, та "Тисою" і Демократичною коаліцією, з іншого, буде розглядатися як один з варіантів.

"Тиса" - правоцентристська популістська партія, яка поставила на порядок денний, наприклад, зміну конституції таким чином, щоб політик міг обіймати посаду прем'єр-міністра або депутата максимум вісім років, тобто два строки повноважень. Партія Мадяра хоче боротися з корупцією, обіцяє відновити незалежність державних ЗМІ або збільшити фінансову підтримку сім'ям з дітьми та пенсіонерам.

43-річний юрист, раніше близький до уряду, звинувачує уряд Орбана в корупції. На червневих виборах до Європейського парламенту його партія "Тиса" отримала майже 30% голосів і сім місць, поступившись "Фідесу".

Депутати Європарламенту від "Тиси", включаючи Мадяра, згодом приєдналися до групи Європейської народної партії, а "Фідес" Орбана з іншими правопопулістами ініціювала створення групи "Патріоти за Європу".
Ключові теги: Угорщина
 

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