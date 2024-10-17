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Інфляція в єврозоні у вересні сповільнилася до 1,7% - мінімуму з квітня 2021 р.
13:41 17.10.2024 |
Споживчі ціни в єврозоні у вересні збільшилися на 1,7% у річному вираженні, за остаточними даними статистичного управління Європейського союзу.
Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно із серпневими 2,2% і стала мінімальною з квітня 2021 року.
Попередньо було оголошено про підвищення цін у вересні на 1,8%, і аналітики, яких опитало Trading Economics, не припускали перегляду показника.
Вартість послуг минулого місяця зросла на 3,9% (у серпні - на 4,1%), ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюнову продукцію підвищилися на 2,4% (2,3%). Промислова продукція подорожчала на 0,4%, як і місяцем раніше, тоді як енергоресурси подешевшали на 6,1% (у серпні їхня ціна знизилася на 3%).
Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у вересні становило 2,7% у річному вираженні порівняно із 2,8% попереднього місяця.
Споживчі ціни в єврозоні у вересні знизилися на 0,1% відносно попереднього місяця. У серпні було відзначено їхнє підвищення в помісячному вираженні на аналогічну величину.
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