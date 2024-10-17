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Росія просить Казахстан організувати авіарейси через брак літаків
13:34 17.10.2024 |
Російська влада шукає допомоги дружніх країн з організацією внутрішньоросійських пасажирських авіарейсів через загрозу дефіциту літаків у вітчизняних перевізників.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Мінтранс веде переговори про залучення авіакомпаній Казахстану до перельотів усередині Росії.
Йдеться про каботажні перевезення, коли іноземна авіакомпанія здійснює польоти між населеними пунктами іншої країни. У Росії таке право наразі мають тільки вітчизняні авіаперевізники.
Перед початком війни флот російських авіакомпаній налічував 850 літаків, а до початку 2023 року скоротився до 736 лайнерів. Через санкції, які заборонили постачати в Росію західні літаки і запчастини до них до 2026 року кількість доступних лайнерів може зменшитися вдвічі. А прискорене вибуття лайнерів іноземних виробників почнеться з 2025 року, оскільки їм будуть необхідні капітальні ремонти.
У 2025 році замість спочатку запланованих 82 літаків тепер очікується випуск лише 20 машин. План на 2026 рік знижено зі 120 лайнерів до 97, на 2027 рік - зі 180 до 140.
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