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У Росії рекордний дефіцит кадрів за всю історію – Центробанк
11:58 17.10.2024 |
Забезпеченість кадрами в Росії у третьому кварталі 2024 року ще раз оновила мінімум за всю історію спостережень.
Про це повідомляється з даних ЦБ РФ.
Найгостріший дефіцит кадрів продовжують відчувати російські обробні підприємства, що виробляють продукцію інвестиційного та споживчого призначення.
Плани російських компаній з наймання на четвертий квартал також стали більш стриманими, але вони все одно збираються збільшувати чисельність працівників.
Кількість підприємств, які відчувають дефіцит кадрів, продовжила збільшуватися, і поки незрозуміло, що може переломити цей тренд, особливо з огляду на рішення збільшити чисельність військовослужбовців.
Водночас завантаження потужностей підприємств у Росії в третьому кварталі символічно знизилося до 80,4%, що близько до рекордного значення (80,7% наприкінці 2023 року).
Економічна активність РФ знову зростає після уповільнення в останні чотири місяці. Індикатор бізнес-клімату, який Центробанк Росії розраховує за даними опитування, у жовтні знову зріс.
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