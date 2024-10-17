Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Росії рекордний дефіцит кадрів за всю історію – Центробанк

 

Забезпеченість кадрами в Росії у третьому кварталі 2024 року ще раз оновила мінімум за всю історію спостережень.

Про це повідомляється з даних ЦБ РФ.

Найгостріший дефіцит кадрів продовжують відчувати російські обробні підприємства, що виробляють продукцію інвестиційного та споживчого призначення.

Плани російських компаній з наймання на четвертий квартал також стали більш стриманими, але вони все одно збираються збільшувати чисельність працівників.

Кількість підприємств, які відчувають дефіцит кадрів, продовжила збільшуватися, і поки незрозуміло, що може переломити цей тренд, особливо з огляду на рішення збільшити чисельність військовослужбовців.

Водночас завантаження потужностей підприємств у Росії в третьому кварталі символічно знизилося до 80,4%, що близько до рекордного значення (80,7% наприкінці 2023 року).

Економічна активність РФ знову зростає після уповільнення в останні чотири місяці. Індикатор бізнес-клімату, який Центробанк Росії розраховує за даними опитування, у жовтні знову зріс.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2256
  0,0117
 0,03
EUR
 1
 44,9132
  0,0100
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8667  0,13 0,31 41,5105  0,02 0,05
EUR 44,7119  0,07 0,16 45,4343  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,05 0,11 41,2700  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес