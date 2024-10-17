НАТО поступово формуватиме нову довгострокову стратегію відносин із РФ - генсек

НАТО має намір поступово розробляти нову концепцію відносин із Росією на далеку перспективу, заявив у четвер генсек Альянсу Марк Рютте.

"Постає питання: як вести відносини з Росією? Тут поетапний підхід до вирішення проблеми. Обговорювати тему можуть сьогодні і на зустрічі глав МЗС пізніше цього року", - сказав він журналістам перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО.

За його словами, обговорюватимуть цю тему і на саміті НАТО 2026 року.

Він зазначив, що йдеться про обговорення довгострокових перспектив відносин, оскільки в короткостроковій - ситуація ясніша і зводиться до завдання не дозволити РФ перемогти в Україні.

Рютте уточнив, що колишні відносини Альянсу і Росії не відновляться "в ближньому або далекому майбутньому".