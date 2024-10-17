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Артур Еш
Нігерія відмовила Shell у продажу її нафтових активів
11:48 17.10.2024 |
Нафтовий регулятор Нігерії відхилив запропонований Shell продаж своїх наземних нафтових родовищ групі Renaissance за $1,3 млрд, оскільки покупець не має кваліфікації для управління активами, повідомила газета ThisDay, що базується в Лагосі, 16 жовтня.
Shell, яка володіє активами через Shell Petroleum Development Company (SPDC), заявила, що надала регулятору всю необхідну інформацію, не підтверджуючи повідомлення газети.
Shell 16 січня оголосила про вихід з наземних і мілководних операцій Нігерії після того, як погодилася продати бізнес консорціуму з п'яти, переважно місцевих, компаній, які вирішили зосередити майбутні інвестиції у потенційно більш прибуткових глибоководних родовищах.
Нігерійська комісія з регулювання видобутку нафти (NUPRC) відмовилася схвалити продаж на тій підставі, що консорціум Renaissance не міг показати, що він може управляти активами.
Компанії, що входять до групи, не змогли управляти щонайменше 50% усіх наявних активів під їхнім контролем, повідомляє ThisDay з посиланням на неназваних осіб, знайомих із процесом.
Згідно зі звітом, NUPRC повідомила про своє рішення всім сторонам.
«Shell і уряд постійно спілкуються в рамках процесу схвалення продажу SPDC. SPDC продовжуватиме надавати регулятору всю інформацію, необхідну для завершення процесу схвалення», - сказав Reuters представник Shell.
Вихід Shell з наземних операцій Нігерії - частина ширшого відступу нафтових компаній, оскільки вони зосереджуються на нових, більш прибуткових операціях. За останні роки Exxon Mobil, італійська Eni й TotalEnergies уклали угоди з продажу активів у країні.
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