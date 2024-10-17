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АНАЛІТИКА

У Румунії створили державну залізничну компанію для потреб оборони

 

Уряд Румунії схвалив у середу створення державної залізничної компанії для задоволення оборонних потреб країни, що відповідає новій ініціативі ЄС щодо військової мобільності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Нова компанія буде юридично зобов'язана управляти стратегічними перевезеннями Румунії, забезпечуючи державу надійним транспортуванням у ситуаціях, коли приватні транспортні компанії можуть відмовитися або бути не в змозі надавати певні залізничні послуги, особливо під час кризи.

Потребу створити компанію, здатну транспортувати війська, обладнання, техніку та озброєння у разі військової мобілізації, пояснили "надзвичайними подіями" 2020-2023 років.

Компанія також сприятиме доставці гуманітарної допомоги в зони конфліктів, підтримуючи зусилля міжнародної співпраці.

Окрім військових потреб, компанія відіграватиме важливу роль у транспортуванні товарів першої потреби, таких як зерно, сировина та паливо, допомагаючи запобігти потенційним продовольчим або енергетичним кризам.

Румунія взяла на себе зобов'язання підвищити військову мобільність через участь у програмі Постійної структурованої співпраці (PESCO) і підтвердила це зобов'язання на саміті НАТО в червні 2018 року.

Нагадаємо, французька армія у травні 2025 року проведе масштабні логістичні навчання, метою яких буде успішно перекинути до Румунії тисячі військових з технікою за 10 днів.

У 2023 році в НАТО попередили країни-члени, що надмірна бюрократична тяганина заважає швидко перекидати війська у межах Європи і це може створити серйозну проблему у разі збройного конфлікту з Росією.
Ключові теги: Румунія
 

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