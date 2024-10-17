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Китай збільшить кредити для завершення будівельних проєктів до понад пів трильйона доларів
10:41 17.10.2024 |
Китай планує майже подвоїти кредитну підтримку для обраної групи житлових проєктів до 4 трлн юанів (562 млрд дол) в рамках офіційних зусиль, спрямованих на пожвавлення сектора нерухомості та відновлення економіки.
Про це повідомляє Financial Times.
Сума затверджених кредитів на проекти з білого списку цього року склала 2,2 трлн юанів. Нові кошти мають бути освоєні до кінця року, що дозволить забудовникам завершити будівництво.
Так званий "білий список" був запроваджений у січні і включає проекти та девелоперів, які мають право на отримання подальшого фінансування від місцевих та державних банків, щоб допомогти їм завершити незавершені проекти.
Розширення кредитної підтримки слідує за нещодавніми зусиллями Пекіна, спрямованими на відновлення довіри до китайської економіки, де тривалий спад на ринку нерухомості в поєднанні зі слабким споживчим попитом викликав заклики до посилення фіскальних стимулів.
Уряд Сі Цзіньпіна, який спочатку втрутився з метою зменшення боргових зобов'язань у секторі нерухомості у 2020 році, поки що утримується від оголошення будь-яких прямих стимулів, вважаючи за краще заохочувати державний банківський сектор Китаю надавати більше кредитів.
Попередні заходи включають відкриття банківських кредитних ліній у листопаді 2022 року та травневий план, який мав на меті мобілізувати державні підприємства на купівлю непроданого житла. Масштаби участі банків були нечіткими.
На знак того, що збільшена підтримка не виправдала очікувань інвесторів, китайські девелопери, акції яких котируються на біржі Гонконгу, знизилися в четвер. Індекс Hang Seng Mainland Properties впав на 3,4%, причому найбільші втрати понесли онлайн-платформа оголошень KE Holdings і девелопер Longfor Group.
Повідомляється, що ціни на нове житло в серпні впали найшвидшими темпами за останні дев'ять років - на 5,3% у великих містах.
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