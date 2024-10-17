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Асоціація поштових операторів Європи виключила зі свого складу Росію і Білорусь
09:42 17.10.2024 |
Асоціація європейських державних поштових операторів PostEurop остаточно виключила зі своїх членів Росію та Білорусь. Таке рішення Генеральна асамблея PostEurop у Белграді ухвалила 16 жовтня, повідомила LIGA.net пресслужба АТ "Укрпошта".
Членство державних поштових операторів РФ і Білорусі було призупинене у 2022 році через військову агресію Росії проти України та подовжене у 2023 році.
За всю історію асоціації це перший випадок призупинення членства для окремих країн.
"Санкції, за які сьогодні проголосували поштові оператори Європи, остаточно позбавляють Росію та Білорусь можливості брати участь у міжнародних поштових ініціативах PostEurop, зокрема співпраці у сферах логістики та митниці", - пояснила Укрпошта.
Укрпошта припинила доставлення до/з Росії та Білорусі у лютому 2022 року. Всі посилки з РФ та Білорусі, які вже надійшли до Укрпошти, були надіслані назад адресатам. Навесні того самого року ще шість країн оголосили поштову блокаду Росії та Білорусі.
Довідка
PostEurop - асоціація, яка з 1993 року представляє європейських поштових операторів. Це офіційно визнаний регіональний союз у межах Всесвітнього поштового союзу (ВПС). Її 55 членів у 53 країнах та територіях колективно обслуговують 175 000 поштових відділень, надають роботу 2 млн людей та щодня з'єднують 800 млн користувачів поштових послуг.
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