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Німеччина випробувала дрон-мисливець BlueWhale, що полює на підводні човни
09:30 17.10.2024 |
Німецький флот випробував підводний безпілотник BlueWhale, який призначений для розвідки та пошуку ворожих субмарин.
Журналістам стало відомо, що німецькі військово-морські сили до кінця листопада випробовуватимуть автономні підводні дрони BlueWhale від ізраїльської компанії Israel Aerospace Industries. Тести проходять у Балтійському морі поблизу Еккернферде.
Окрім того, нові дрони можуть значно розширити спроможності ВМС Німеччини, забезпечивши покращену операційну обізнаність у морських акваторіях без необхідності використання коштовних кораблів та великої кількості особового складу.
Для тих, хто не в курсі
BlueWhale - це безпілотний підводний човен, розроблений ізраїльською компанією Israel Aerospace Industries (IAI). Він уже успішно подолав понад 2000 годин плавання у світовому океані, зокрема, пройшов через Середземне море, Атлантичний, Північний, та Індійський океани.
Цей 11-метровий безпілотний підводний човен має масу близько 5,5 тонн, що робить його придатним для використання на малих глибинах у прибережних водах Балтійського моря. Максимальна глибина занурення BlueWhale сягає приблизно 300 метрів.
Безпілотник оснащений комплексом акустичних та гідролокаційних датчиків для виявлення підводних цілей, зокрема буксированим гідролокатором. Окрім того, висувна щогла має оптичні датчики та власний радар для додаткового спостереження.
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