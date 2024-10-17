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Південна Корея перевірить дані щодо відправки військ КНДР на війну в Україну
23:08 16.10.2024 |
Південна Корея "уважно" стежить за ситуацією щодо ймовірного відправлення КНДР військових для участі у війні Росії проти України. Там перевірять цю інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
"Оскільки існує ймовірність надання (Північною Кореєю - ред.) військ або цивільного персоналу, за цим уважно стежать", - розповів представник Міноборони Південної Кореї.
Окрім цього розвідка країни заявила, що вже працює над перевіркою повідомлень щодо того, що Росія організує спеціальний батальйон з північнокорейців, враховуючи те, що вони "можуть бути правдивими".
"Ми також співпрацюємо з Україною, щоб підтвердити ці повідомлення", - заявили в розвідувальному відомстві Південної Кореї.
Водночас в МЗС країни також відреагували на чутки щодо відправки військових КНДР на війну в Україну. Там висловили "глибоку стурбованість" щодо того, що співпраця РФ та КНДР виходить за рамки торгівлі зброєю і охоплює розгортання військ.
"Будь-яка співпраця, яка опосередковано чи безпосередньо допомагає Північній Кореї зміцнювати свої війська, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Ми вкотре закликаємо до припинення незаконної військової співпраці між Росією та Північною Кореєю", - заявив представник МЗС Південної Кореї.
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