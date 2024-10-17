Убивця дронів: компанія Leonardo DRS представила нову систему протиповітряної оборони Counter-UAS на базі БМП Stryker

Американська компанія Leonardo DRS представила нову систему протиповітряної оборони Counter-UAS на базі БМП Stryker.

Мобільний комплекс C-UAS DE Stryker оснащений 26-кіловатною лазерною установкою LOCUST від компанії BlueHalo, яка відмінно підходить для знищення безплітоніків різних видів.

У прототипі бойової машини встановлено пускову установку Arnold Defense, яка випускає 70мм керовані ракети APKWS 2 від компанії BAE Systems. Крім того, екіпаж може використовувати (причому, одночасно з іншими видами озброєння) 30-мм гармату XN914 від Northrop Grumman.

Нова система протиповітряної оборони оснащена передовими технологіями, включно з радаром RPS-92 nMHR від компанії DRS і засобами радіолокаційної розвідки BlueHalo Titan C-UAS і Titan-SV, які працюють на 360°.

Зазначається, що перший робочий прототип C-UAS DE Stryker створено всього за вісім місяців. У розробці брали участь не тільки Leonardo DRS, а й інші оборонні підприємства США.

У вересні відбулися перші випробування, на яких C-UAS DE Stryker показала свою ефективність і знищила всі наземні та повітряні цілі.



