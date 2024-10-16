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АНАЛІТИКА

Казахстан утримається від вступу в БРІКС

 

Казахстан поки що не планує приєднуватися до БРІКС, хоча президенту країни Касим-Жомарту Токаєву надходили такі пропозиції.

Про це повідомляє The Moscow Times.

"Наразі і, найімовірніше, в доступному для огляду майбутньому Казахстан утримається від подачі заявки до БРІКС, зокрема з огляду на багатоступеневий процес розгляду питання про членство, а також інші моменти, пов'язані з перспективами розвитку цього об'єднання", - сказав радник і прес-секретар глави держави Берік Уалі.

За словами Уалі, пропозиції щодо вступу до БРІКС розглядалися главою держави "з погляду національних інтересів Казахстану". Однак поки що Токаєв віддає пріоритет ООН "як універсальній і безальтернативній організації, в якій можна і потрібно обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми", додав він.

Водночас президент Казахстану виступає за реформу Ради безпеки ООН "на основі широких консультацій держав-членів ООН і з урахуванням інтересів "середніх держав"", оскільки, на його думку, цей орган втратив здатність "ухвалювати важливі й доленосні рішення", зазначив Уалі.

Що стосується БРІКС, то Токаєв "з цікавістю спостерігає за еволюцією" цього об'єднання і збирається взяти участь у саміті блоку в Росії, де планує виступити 24 жовтня на розширеному засіданні у форматі "аутріч", темою якого буде взаємодія з країнами Глобального Півдня.
За матеріалами: Економічна правда
 

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