Росіянам піднімуть ціни на горілку

Міністерство фінансів Росії запропонувало з 2025 року підвищити мінімальну закупівельну ціну на алкоголь. Відтак, мінімальна ціна на горілку об'ємом 0,5 літра становитиме 349 руб.

Відповідний документ опубліковано на порталі правових актів РФ, передає The Moscow Times.

Згідно з проєктом наказу, пропонується підняти ціну на коньяк до 651 руб. за 0,5 літра, а також на бренді - до 472 руб. за 0,5 літра продукції.

Очікується, що новий розподіл цін набуде чинності 1 січня 2025 року та діятиме до кінця 2030 року.

Регулювання роздрібних цін на міцні напої спрямоване на боротьбу з виробництвом та продажем нелегальної алкогольної продукції. Нові ціни встановлені з урахуванням витрат на виробництво, сировину, логістику, а також акцизні ставки та рівень інфляції.

У червні цього року Мінфін РФ уже піднімав мінімальну ціну на міцні алкогольні напої. Для горілки вона склала 299 руб., бренді - 403 руб., коньяку - 556 руб. за об'єм 0,5 літра.

Таким чином, з початку 2024 року ціна горілки для росіян збільшиться майже на 17%, коньяку - на 17,09%, ціна бренді зросте на 17,15%.

Мінімальні ціни на горілку російська влада встановлює з 2009 року в рамках заходів щодо боротьби з контрафактним алкоголем. З 2011 року запроваджено мінімальні ціни на коньяк, з 2016 року - на ігристе вино.

Згідно з опитуванням дослідницького холдингу "Ромір", у Росії збільшилася кількість активних споживачів горілки. Так, за останній рік воно зросло на 0,5 процентного пункту і досягло 8,3% від загальної кількості громадян віком від 18 років, або 20% від покупців алкогольної продукції.

Загалом частка дорослої аудиторії, яка вживала горілку протягом останнього року, зросла на 0,7 п.п., досягнувши 42,4%. При цьому основними споживачами напою в Росії стали росіяни віком від 35 років (80%). Як зазначили в досладженні, це, як правило, одружені чоловіки з середнім і вище доходом, без дітей або з однією дитиною.

У той же час, кількість росіян у віці від 25 до 34 років, які купують горілку, за рік знизилася на 15%. Проте кількість любителів напою віком від 18 до 24 років, навпаки, зросла на 7%.

Раніше стало відомо, що кількість барів, пабів та "рюмочних" у січні-жовтні 2024 року по всій Росії збільшилася на 23%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 9,2 тис. закладів.

За даними Росстату, Росалкогольрегулювання та МОЗ РФ, у 2023 році продажі алкоголю в Росії досягли рекордних рівнів за останні дев'ять років - на одного споживача старше 15 років припало до 8 літрів чистого спирту. До цього споживання поступово знижувалося: у 2007 році цей показник становив 11 літрів на особу, а до 2017 року знизився до 7 літрів. Однак, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну тенденція змінилася.

У серпні повідомлялося, що в Росії суттєво подорожчає алкоголь із так званих "недружніх" країн. Це відбудеться після підвищення російським урядом ввізного мита, яке з 1 серпня зросло для вина до 25% від митної вартості, а для міцного алкоголю - до 20%.

Восени минулого року російські виробники алкогольної продукції просили уряд підвищити мінімальні ціни на горілку з 1 січня 2024 року. Проте напередодні виборів Путіна це рішення не ухвалили.